Piano Mattei: dal Pd nuova dimostrazione di anti italianità in Europa

“Nell‘importante voto con il quale oggi il Parlamento europeo, con ampia maggioranza, ha approvato l’assistenza macro-finanziaria alla Repubblica d’Egitto, finalizzata alla stabilità del Mediterraneo e per la gestione dei flussi migratori, con riferimento al Piano Mattei promosso dal governo italiano per rafforzare la cooperazione tra le nazioni del Mediterraneo, spicca il voto contrario del Pd, per una volta compatto al proprio interno e unito a M5s e Avs. Ancora una volta gli europarlamentari di Elly Schlein, pur di non ammettere il valore dell’azione del governo Meloni verso l’Africa attraverso il Piano Mattei, boicottano tutte le iniziative volte a cambiare approccio sull’immigrazione e sullo sviluppo dei Paesi di origine e transito. Un approccio che si collega all’iniziativa europea del Global Gateway, e guarda alla gestione esterna dei flussi migratori e a una nuova presenza geopolitica europea in Africa. Votando contro il Piano Mattei il Pd e la sinistra dimostrano ancora una volta la propria anti-italianità”.

Lo dichiarano gli europarlamentari di FdI- Ecr, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr al PE e Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles.