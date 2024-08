Piano Mattei: obiettivo di ampio respiro per gli anni futuri

“Il Piano Mattei è una realtà concreta apprezzata in Africa e nel resto del mondo, un piano geopolitico e geostrategico di ampia portata che si propone di riscrivere i rapporti tra il Vecchio Continente e l’Africa, qualcosa che verrà letto e studiato sui libri di storia. Giorgia Meloni è riuscita in pochissimo tempo a mettere in piedi un piano che sta già dando i suoi frutti, basti pensare al tracollo degli sbarchi. Di fronte ai successi del Governo alla sinistra non rimane che provare ad alzare un po’ di polvere per segnalare la propria esistenza politica, ma le argomentazioni portate avanti sono un concentrato di fuffa, di chiacchiere inutili prive di sostanza, che più che colpire Giorgia Meloni mettono ancora più in evidenza l’invidia che provano verso i continui successi della prima donna premier della storia italiana”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.

“Con il voto in Commissione Esteri di ieri sul Piano Mattei si sancisce la lungimiranza di una nuova strategia italiana in politica estera che guarda con attenzione l’Africa. Il Piano Mattei per l’Africa è per noi un obiettivo a respiro nazionale che deve andare oltre la durata di questo governo e che potrà dare un ruolo di primaria importanza al nostro paese in un continente che, nel futuro prossimo, avrà un ruolo sempre più determinante dal punto di vista sociale ed economico. Sono molti i progetti che il governo, con i tanti interlocutori africani, vuole portare avanti e siamo convinti che l’esecutivo stia mettendo solide radici affinché ci sia una crescita per la popolazione africana che legittimamente chiede aiuti non caritatevoli ma crescita solida per tutte le parti in causa”, aggiunge il deputato Giangiacomo Calovini, capogruppo in Commissione Affari Esteri per Fratelli d’Italia.

“È sbagliato identificare il problema dell’immigrazione con la destra, la sinistra o il centro. La gestione dei flussi migratori deve essere affrontata con politiche lungimiranti e strutturate. In questa ottica non possono che cadere nel vuoto le urla sguaiate di un Pd che mistifica la realtà raccontando di un Piano Mattei inconsistente. L’unica cosa di inconsistente sono stati i 10 anni di governo di una sinistra che non è riuscita a gestire in alcun modo il problema dell’immigrazione e che nulla di simile al piano Mattei è riuscita a fare per sostenere l’Africa”, conclude Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.