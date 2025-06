Piano Mattei: svolta nella proiezione internazionale, Italia protagonista

“Il vertice odierno rappresenta un momento di svolta nella proiezione internazionale del Piano Mattei. Con il pieno coinvolgimento della Commissione europea e dei principali attori istituzionali e finanziari africani e internazionali, l’Italia si conferma protagonista di una nuova stagione di cooperazione basata sul rispetto, la crescita condivisa e la concretezza”. Lo scrive in una nota Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo Ecr, commentando il summit “Il Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway: uno sforzo comune con il continente africano”, co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in corso a Roma.

“Il Piano Mattei non è una visione calata dall’alto, ma un progetto costruito sul dialogo con i partner africani, in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze del continente: infrastrutture, agricoltura, transizione digitale ed energetica. È una strategia che unisce la vocazione storica dell’Italia nel Mediterraneo al nuovo protagonismo europeo nel mondo. Il sostegno del Global Gateway e l’impegno congiunto con istituzioni come la Banca africana di sviluppo e il Fondo monetario internazionale dimostrano che solo attraverso una reale sinergia internazionale è possibile promuovere sviluppo sostenibile e stabilità, contrastando alla radice povertà e migrazioni incontrollate”, conclude Procaccini.