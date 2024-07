Pil: dati confermano che la rotta è giusta

“I dati sul Pil del secondo trimestre, che consentono all’Italia di puntare concretamente a una crescita annua dell’1%, confermano come la rotta in ambito economico sia quella giusta. Grazie al governo Meloni, oggi l’Italia è più solida, stabile e credibile rispetto al passato. Si tratta di un fatto che assume ancor più valore se rapportato a quanto avviene in nazioni storicamente trainanti, come la Germania, ora ostaggio di instabilità e ideologismo politico. Dobbiamo proseguire, in attesa che la Bce tagli i tassi e liberi la crescita, a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e la capacità di investimento delle imprese in ricerca e innovazione. L’Italia c’è ed è pronta a tornare protagonista”.

Lo dichiara Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.