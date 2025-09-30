Pnrr: bene revisione, con governo Meloni Italia conferma primato europeo

“Grazie al ministro Foti per sua relazione che è stata ampia ed importante. L’Italia è la prima Nazione nell’attuazione del Pnrr. È il frutto del lavoro serio, concreto e incessante del governo Meloni e del ministro Foti, che hanno saputo rimodulare il piano adeguandolo alle reali esigenze degli italiani. Abbiamo raggiunto il 96% dei progetti, ma si è reso necessario mettere in campo delle modifiche rispetto a quanto di approssimativo era stato fatto dai governi di sinistra che ci hanno preceduto.

Noi, rispetto alle altre nazioni europee, siamo stati più bravi nello spendere e nel portare avanti i progetti e di questo siamo molto orgogliosi. Si tratta di risorse nostre. Smettiamo di dire che le risorse del Pnrr ci sono state regalate. Non c’è stato regalato nulla: il Pnrr è frutto del lavoro degli italiani. Il governo Meloni, in silenzio e con passo felpato, cerca di portare a casa questo ambizioso programma per rilanciare gli investimenti dopo anni di assistenzialismo sfrenato e politiche scellerate come il Superbonus. Teniamo la barra dritta, con la contezza di quanto sia importante per gli italiani mettere a terra tutte le risorse del Pnrr”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della commissione Bilancio a Palazzo Madama.