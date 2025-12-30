Pnrr: con ottava rata Italia conferma primato europeo

“La notizia dell’erogazione dell’ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, e la richiesta della nona, conferma il grandissimo lavoro portato avanti dal governo Meloni. L’Italia, così, procede spedita verso la realizzazione di quegli interventi strategici che la collocano al primo posto tra i paesi europei per attuazione del Piano. Un risultato che è stato possibile grazie alla strategia messa in campo, prima, da Raffaele Fitto ed, oggi, da Tommasi Foti fatta di un dialogo costante con le Istituzioni europee. Tutto questo ha consentito all’Italia di essere capofila in Europa sul Pnrr e di protendersi con fiducia verso il prossimo step: il completamento degli obiettivi della decima ed ultima rata.

Nuovamente con i fatti e i risultati questo governo ha risposto alle falsità e alle strumentalizzazioni delle opposizioni, che ci avevano lasciato un’Italia marginale e in crisi, e che invece occupa un ruolo di primo piano nei consessi internazionali, segnalandosi per essere tra le economie più dinamiche. Ed è senza dubbio un’ulteriore buona notizia che i progressi ottenuti sul Pnrr giungano nel giorno dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio alla Camera, ulteriore tassello sulla strada della crescita e dello sviluppo della nostra Nazione”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Le risorse erogate sosterranno settori decisivi per la crescita dell’Italia, dalla pubblica amministrazione all’innovazione, dall’energia alla scuola, fino al contrasto alla povertà energetica. Spiace per quanti hanno sempre augurato ogni sorta di ostacolo e sciagura per il governo Meloni, la cui linea però si dimostra vincente: trasformare il Pnrr in uno strumento concreto di sviluppo, modernizzazione e tutela dell’interesse nazionale”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.