Pnrr: con sblocco quinta rata nuovo primato per l’Italia

“La notizia dell’approvazione della quinta rata del Pnrr è solo la conferma dell’ottimo lavoro che il governo sta portando avanti in Europa nella gestione di un dossier così importante per il futuro della Nazione. Il presidente del Consiglio aveva promesso che nessuna risorsa del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarebbe stato sprecato e con impegno e determinazione- grazie anche al lavoro straordinario che sta portando avanti il ministro Fitto- sta tenendo fede alla promessa data. Ancora una volta i risultati smentiscono pronostici e auspici negativi di una sinistra, a trazione Pd/M5s, capace di tifare sempre e solo contro l’Italia pur di perseguire il proprio tornaconto elettorale. Come sempre andiamo avanti a testa alta. Poche chiacchiere e molti fatti”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.

“L’Italia si colloca al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr, dimostrando una capacità straordinaria di implementazione e utilizzo dei fondi. Un primato che ci consente di far registrare l’importo più significativo tra gli Stati membri dell’Unione Europea, pari a 113,5 miliardi di euro, a fronte dei quasi 194,5 miliardi previsti, ovvero il 58,4% del totale del nostro Pnrr. Un risultato frutto di un lavoro sinergico tra governo, amministrazioni locali e realtà produttive, che hanno saputo collaborare in modo efficiente e mirato. Questo successo non solo rafforza la posizione dell’Italia in Europa, ma costituisce anche una base solida per ulteriori sviluppi e investimenti che potranno contribuire alla crescita sostenibile e inclusiva della Nazione”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Finanze, Saverio Congedo.

“Mentre la sinistra grida e piagnucola cercando l’unico modo che aveva per governare, e cioè farci commissariare dall’Europa, noi siamo al lavoro per riportare l’orgoglio italiano e la stima verso l’Italia nel mondo. Grazie all’estenuante lavoro svolto dal ministro Fitto e dalla premier Meloni l’Italia risulta essere la migliore in Europa e di questo non possiamo che essere orgogliosi”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della Commissione Finanze a Palazzo Madama.