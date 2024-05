Pnrr: da Pd allarmismo infondato. Messi taglio a famiglie e servizi sociali

“Elly Schlein lancia allarmismi infondati e dice falsità e inesattezze. L’articolo 1 comma 533 della legge di bilancio prevede un taglio ai comuni di 200 milioni di euro, che però esclude le spese rientranti nell’ambito dei diritti sociali, delle politiche sociali e delle famiglie. Le polemiche di queste ore sono soltanto sterili e demagogiche, non ci sono tagli al funzionamento dei servizi sociali dei Comuni. Non lo diciamo noi ma la legge, chi dice il contrario dice menzogne a soli fini elettorali”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Ad oggi sugli asili nido il nostro governo ha solo corretto gli errori fatti dal precedente Governo. Ricordiamo, infatti, che i bandi fatti nel 2021 hanno finanziato con 3,5 miliardi circa 2.600 interventi che però hanno generato un numero di posti nuovi, secondo i criteri della Commissione Ue, pari a circa la metà. Quindi noi non abbiamo tagliato i posti degli asili Nido, ma semplicemente con la Commissione abbiamo preso atto dei risultati dei bandi fatti nel 2021 e adeguato gli obiettivi ai risultati raggiunti. Tecnicamente quindi erano e sono finanziati 2600 interventi che però generano solo 150.000 nuovi posti. Inoltre, con il dl Caivano abbiamo stanziato 500 milioni di euro aggiuntivo e nel mese di maggio abbiamo lanciato un nuovo bando di 735 milioni di euro. Insomma, come al solito dal Pd allarmismi infondati e del tutto strumentali, frutto di una campagna elettorale nella quale Elly Schlein conferma di non avere argomenti”, conclude Malan.