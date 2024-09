Pnrr: da Pd ennesima figuraccia. Rapporto Ue si riferisce a tutti Stati membri

“Talvolta leggere con attenzione aiuterebbe ad evitare di fare figuracce. Una lettura più attenta deI rapporto pubblicato oggi dalla Corte dei Conti Ue avrebbe consentito di capire che le osservazioni sui ritardi del Pnrr sono di carattere generale, si riferiscono ai Piani nazionali di tutti gli Stati membri e non solo a quello italiano. Anzi, dai dati forniti dal Rapporto in relazione al Pnrr italiano si evince esattamente l’opposto. L’Italia è prima in assoluto in termini di risorse ottenute e di obiettivi raggiunti e si evince, altresì, che la revisione fatta dal governo in accordo con la Commissione è servita ad evitare possibili ritardi e consentire il raggiungimento di tutti gli obiettivi entro la scadenza del 2026. Ma ovviamente chi è sempre e comunque contro l’Italia non riesce a capire queste notizie, positive per tutti gli Italiani”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.