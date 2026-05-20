Pnrr: dati promuovono governo, Italia leader in Europa

“Per mesi una parte dell’opposizione nostrana ha alimentato una narrazione catastrofista sul PNRR, con toni allarmistici e la speranza implicita che il Piano potesse incontrare difficoltà o fallire nella sua attuazione. I dati, oggi, raccontano esattamente il contrario. I numeri parlano in modo inequivocabile: ad oggi risultano raggiunti 416 traguardi e obiettivi su 575, oltre il 72% del totale previsto, a fronte di una media europea del 50%. Un risultato che smentisce chi, per mesi, ha provato a descrivere una Nazione in ritardo o incapace di utilizzare le risorse europee. Il Centro Studi di Confindustria conferma inoltre che il Pnrr continua a rappresentare un motore fondamentale della crescita, con investimenti in corso che stanno sostenendo il Pil e la modernizzazione dell’Italia. Questo risultato dimostra la solidità del lavoro svolto in questi anni dal governo Meloni e la capacità del sistema Italia di rispettare gli impegni presi in Europa”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

“Il ministro Foti sta affrontando con determinazione una sfida complessa, accelerando procedure, sostenendo gli enti coinvolti e mantenendo alta l’attenzione sulla qualità degli investimenti. Il Pnrr rappresenta una leva strategica fondamentale per rafforzare crescita, competitività, occupazione e modernizzazione del Paese. Per questo è essenziale continuare a lavorare con determinazione affinché ogni investimento si traduca in opportunità concrete per famiglie, imprese e territori”, afferma in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.