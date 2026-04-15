Pnrr: decreto è legge, attuazione procede a pieno ritmo

“Il via libera definitivo al dl Pnrr segna un passaggio fondamentale che consolida il lavoro svolto in questi anni dal governo Meloni e rafforza la capacità dell’Italia di portare a termine una fase decisiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Italia è la Nazione che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi, rispettando sempre tutte le scadenze previste dal Piano. I risultati del lavoro svolto dal governo Meloni, sia nell’adeguamento del Piano al mutato contesto geoeconomico sia nell’istituzione di una governance orientata al virtuoso avanzamento di un Piano di performance, sono costantemente certificati e riconosciuti sia a livello europeo che internazionale: società di rating, Fmi, istituzioni europee e internazionali.
Solo a titolo di esempio cito il recente riconoscimento internazionale da parte della Bce per la rapida e positiva attuazione del Pnrr, e in particolare per il rafforzamento della qualità istituzionale dell’Italia, con miglioramenti robusti ed economicamente significativi. Desidero ringraziare il ministro Foti per il lavoro svolto, per la determinazione e la visione con cui ha guidato questo percorso complesso, decisivo per la crescita, la modernizzazione e la coesione dell’Italia”. Lo dichiara Lucrezia Mantovani, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione Politiche dell’Ue.