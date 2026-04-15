Pnrr: decreto è legge, attuazione procede a pieno ritmo

“Il via libera definitivo al dl Pnrr segna un passaggio fondamentale che consolida il lavoro svolto in questi anni dal governo Meloni e rafforza la capacità dell’Italia di portare a termine una fase decisiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Italia è la Nazione che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi, rispettando sempre tutte le scadenze previste dal Piano. I risultati del lavoro svolto dal governo Meloni, sia nell’adeguamento del Piano al mutato contesto geoeconomico sia nell’istituzione di una governance orientata al virtuoso avanzamento di un Piano di performance, sono costantemente certificati e riconosciuti sia a livello europeo che internazionale: società di rating, Fmi, istituzioni europee e internazionali. Solo a titolo di esempio cito il recente riconoscimento internazionale da parte della Bce per la rapida e positiva attuazione del Pnrr, e in particolare per il rafforzamento della qualità istituzionale dell’Italia, con miglioramenti robusti ed economicamente significativi. Desidero ringraziare il ministro Foti per il lavoro svolto, per la determinazione e la visione con cui ha guidato questo percorso complesso, decisivo per la crescita, la modernizzazione e la coesione dell’Italia”. Lo dichiara Lucrezia Mantovani, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione Politiche dell’Ue.

“Un risultato importante e decisivo per garantire la piena continuità e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza soprattutto in queste battute finali. Ad oggi l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nei tempi stabiliti. Sono stati conseguiti 416 milestone e target, inclusi anche i 50 obiettivi della nona richiesta di pagamento, pari a 12,8 miliardi di euro, che saranno erogati nelle prossime settimane.

Traguardi fondamentali raggiunti grazie al lavoro dei ministri Fitto, prima, e oggi Foti, che hanno monitorato la buona riuscita del Piano e il conseguimento di tutti gli obiettivi condivisi con la Commissione europea. Le accuse delle opposizioni decadono davanti ai dati reali, confermati anche dal dossier dell’Ufficio Studi di Camera e Senato: l’intero Piano è pienamente operativo e costantemente monitorato, con l’obiettivo di completare tutte le misure previste nei tempi concordati”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, capogruppo in commissione Bilancio a Palazzo Madama.