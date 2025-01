Pnrr: Italia modello in Europa di innovazione digitale

“I dati presentati oggi dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano confermano che l’Italia è sulla strada giusta per diventare un modello di innovazione digitale in Europa. Con 69 milestone e target raggiunti sui 172 previsti dal PNRR, la nostra Nazione si posiziona tra i più avanzati nell’attuazione delle politiche digitali a livello europeo. Mai prima d’ora l’Italia ha avuto accesso a risorse così significative: 48 miliardi di euro per la digitalizzazione rappresentano una leva straordinaria per modernizzare la Pubblica Amministrazione e ridurre i divari territoriali. Il PNRR rappresenta un’occasione irripetibile per costruire un’Italia più efficiente e sostenibile. Per Fratelli d’Italia è una sfida che non possiamo permetterci di perdere e solo lavorando insieme, si potrà garantire che la trasformazione digitale lasci un’eredità duratura per le future generazioni”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Ci sarà ancora molto da fare, ma la strada è più che tracciata e le pubbliche amministrazioni hanno oramai avviato la tanto attesa trasformazione digitale”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, capogruppo di FdI in commissione Ue.

“C’è ancora tanto lavoro da compiere, soprattutto per colmare in questo campo i divari tra Regioni, ma la strada è giusta e dimostra la capacità del governo di spendere rapidamente ed efficacemente i fondi europei”, conclude in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria, segretario della commissione Politiche Ue.