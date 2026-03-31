Pnrr: Italia nazione guida nell’attuazione, Bce certifica efficienza governo

“Il rapporto diffuso oggi dalla Banca Centrale Europea non lascia spazio a interpretazioni: l’Italia del governo Meloni è la Nazione guida nell’attuazione del Pnrr. Mentre le sinistre speravano nel fallimento, i dati della Bce certificano come il nostro Paese sia l’unico a registrare un contributo del Piano così rilevante in termini di crescita e rafforzamento della qualità istituzionale. Il riconoscimento della Bce premia un lavoro incessante volto a trasformare le risorse in riforme strutturali concrete. Il miglioramento della nostra Pubblica Amministrazione e la riforma del sistema giudiziario non sono più solo obiettivi sulla carta, ma pilastri di una nuova architettura istituzionale che sta riducendo sensibilmente la distanza dai principali benchmark europei. Siamo orgogliosi di rappresentare un modello virtuoso, capace di superare criticità storiche e garantire una prospettiva di sviluppo solida e duratura per la nostra Nazione”. Lo dichiara Lucrezia Mantovani, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Politiche dell’Ue.

“Sono valutate positivamente le riforme strutturali, in particolare quelle relative al sistema giudiziario e alla Pubblica Amministrazione che migliorano le prospettive di crescita nel lungo periodo. Un altro risultato concreto e lungimirante che conferma l’ottimo lavoro del ministro Foti e l’intenzione del Governo di procedere spediti su questa strada”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Ue al Senato.