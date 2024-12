Pnrr: ok sesta rata proietta nazione nel futuro

“La Commissione europea ha erogato oggi all’Italia la sesta rata del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro. Un risultato positivo che permetterà all’Italia di investire in molti settori strategici intensificando la produzione in attività in cui questo Esecutivo ha creduto fin dal suo insediamento. L’erogazione di oggi è frutto di un intenso lavoro, svolto in sinergia anche con la Commissione europea, che ci spinge a proseguire in questa direzione per il benessere della Nazione e dei cittadini. Avanti così!”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il Piano procede quindi secondo i tempi previsti e gli obiettivi prefissati con le istituzioni europee. Un risultato frutto del lavoro collegiale del governo e delle istituzioni nazionali, già al lavoro per ottenere la VII rata da oltre 18 miliardi”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, a commento dell’erogazione della sesta rata del Pnrr.

“Con l’erogazione della sesta rata del PNRR all’Italia da parte della UE, viene confermato il percorso di grande efficacia intrapreso dal governo italiano, tra i più virtuosi in Europa nell’attuazione del piano dei finanziamenti previsti. Un risultato che porta a 122,2 i miliardi finora riceviti dall’Italia, frutto anche del lavoro di rimodulazione dello stesso Pnrr condotto nei due anni scorsi da Raffaele Fitto e che consentirà all’Italia di poter realizzare progetti atti a modernizzare le infrastrutture nel senso della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione”, concludono l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e il capo delegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza.