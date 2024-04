Pnrr: orgogliosi per approvazione decreto

“L’approvazione del Dl Pnrr alla Camera introduce importanti modifiche non solo per quanto riguarda la gestione delle opere, ma anche disposizioni di interesse trasversali. Penso, ad esempio, alla patente a punti per la sicurezza nei cantieri, alla riforma della governance delle guide turistiche, ma anche alla semplificazione per il rilascio dei passaporti negli uffici postali, misura che abbiamo fortemente voluto con il relatore Trancassini e sostenuta da tutto il gruppo Fratelli d’Italia.

Vi sono poi misure di interesse per gli enti locali come il sostegno alla digitalizzazione degli archivi o il supporto per l’attuazione delle opere Pnrr per i piccoli Comuni e previsioni orientate a garantire l’attuazione delle opere fuoriuscite dal perimetro del Piano. Importante anche l’attenzione per transizione 5.0 e per le residenze universitarie. Questo dimostra un’attenzione politica del parlamento molto elevata, forte, per tematiche su cui occorre intervenire con la rapidità che solo un decreto-legge può garantire”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro vicepresidente della Commissione difesa a Montecitorio.

“La Camera, oggi, ha approvato il decreto Pnrr che ora passa al Senato. L’ok di oggi ci riempie di orgoglio perché con questo testo semplifichiamo e rafforziamo il modello di governance. Ringraziamo il ministro Fitto che si è impegnato affinchè il Piano ottenesse tutti i risultati positivi necessari nelle diverse verifiche che la Commissione europea ha svolto. Il governo Meloni con Fratelli d’Italia è al lavoro per evitare a imprese, artigiani e famiglie di perdersi in rivoli burocratici. Con questo provvedimento guardiamo al futuro per metterci al pari degli altri Paesi in campo economico, infrastrutturale, della transizione digitale e dello sviluppo sostenibile. Vengono garantiti 12 miliardi per le imprese e 8 miliardi all’agricoltura e, diversamente da quanto affermato in modo pretestuoso dalle opposizioni, non ci sono tagli alla sanità”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della commissione Finanze alla Camera.