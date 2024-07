Pnrr: risultati smentiscono sinistra menagramo

“I risultati emersi dalla Cabina di Regia tenutasi oggi sul Pnrr non possono che renderci orgogliosi del grande lavoro del governo Meloni, il cui merito è quello di aver portato la nostra Nazione ad essere prima in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario. I racconti di una sinistra menagramo che ipotizzava e continua ad evocare disastri vengono così definitivamente smentiti: l’Italia non solo e’ al primo posto per la somma che ha ricevuto – 113 miliardi e mezzo – ma ha richiesto e ottenuto il pagamento della quinta rata, pari a 11 miliardi, e ha inoltrato la richiesta della sesta da 8 miliardi.

Sale inoltre a quasi 51,4 miliardi la spesa complessiva sostenuta e oltre il 92% delle misure risultano essere state attivate. Quella di oggi è la conferma, qualora ve ne fosse bisogno, che bene ha fatto Fratelli d’Italia – grazie al sapiente lavoro del ministro Fitto – a voler modificare il Piano così da adattarlo alle esigenze e allo sviluppo nazionale perché non venisse perso nemmeno un euro”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La sinergia fra esecutivo, amministratori e soggetti attuatori ci consente di raggiungere un importante primato: quello di essere il primo Paese in Europa per obiettivi raggiunti. Non a caso l’Italia è stata la prima Nazione a chiedere e ricevere il pagamento della quinta rata, potendosi concentrare sulla sesta e poi la settima per la quale tutto il governo è al lavoro nella certezza che la scadenza del 2026 sarà pienamente rispettata.

La credibilità riconquistata in Europa grazie a Giorgia Meloni e allo straordinario lavoro del ministro Fitto ci consente finalmente di essere un esempio positivo per gli altri 26, non più fanalino di coda ma testa di serie per il raggiungimento dei tanti obiettivi sociali, fiscali e infrastrutturali per riformare la Nazione”, aggiunge Mariangela Matera, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.