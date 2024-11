Pnrr: sesta rata conferma ottimo lavoro di governo e ministro Fitto

“L’approvazione del pagamento della sesta rata del Pnrr certifica il primato europeo dell’Italia, a conferma del positivo lavoro del Governo, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, le amministrazioni titolari degli interventi e gli enti territoriali. Questo risultato, unitamente alla presentazione della richiesta di pagamento della settima rata, prevista nelle prossime settimane, dimostra che l’attuazione del Piano procede nei tempi previsti e nel rispetto di tutti gli obiettivi concordati a livello europeo, unici parametri di valutazione oggettivi dello stato di avanzamento del Pnrr. Ringrazio il ministro RaffaeleFitto per il grande lavoro svolto in questi anni nell’attuazione del Pnrr, che ha consentito all’Italia di essere la prima Nazione in Europa per numero di obiettivi raggiunti, per risorse complessive ricevute e per richieste di pagamento formalizzate”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il via libera da parte della Commissione europea al pagamento della sesta rata del Pnrr per l’Italia , conferma l’ottimo lavoro svolto dal governo e dal ministro Raffaele Fitto nella gestione dei fondi PNRR. Una rata pari a 8,7 miliardi di euro, spesi in settori strategici come infrastrutture, digitalizzazione e giustizia. Una ulteriore prova di quella competenza ed efficacia che Raffaele Fitto potrà apportare anche nel suo ruolo di vice presidente e Commissario europeo alla coesione e al Pnrr”, affermano l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e il capo delegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza.