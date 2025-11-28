Pnrr: sesta revisione conferma ottimo lavoro del governo

“Il Consiglio Ue ha adottato la decisione di revisione del Pnrr fatta dall’Italia che ha presentato una proposta che, a parità di dotazione complessiva (194,4 mld), rafforza l’efficacia del Piano stesso. Frutto di un proficuo confronto tra Commissione e autorità italiana, questa revisione rende il Pnrr maggiormente compatibile con le esigenze di crescita della nostra Nazione e ancor più in linea con le indicazioni della Commissione europea. Un traguardo ambizioso raggiunto tramite il riesame delle 173 misure interessate dalle ultime tre rate e, se necessario, riviste e modificate. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto perché segno di un insieme di buone pratiche messe in campo dal governo Meloni e grazie all’ottimo lavoro del ministro Foti. Il nostro obiettivo è quello di offrire servizi sempre maggiori senza sprechi e ottimizzando le risorse. L’Italia torna centrale sui tavoli europei dimostrando di agire in conformità con le indicazioni e nell’unico interesse della Nazione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, consigliere politico del ministro Foti.