Pnrr: via libera a decreto accelera investimenti

“L’Italia entra nella fase conclusiva di un percorso decisivo per la crescita e la modernizzazione del Paese, col via libera al decreto Pnrr da parte della Camera. I numeri dimostrano con chiarezza l’efficacia dell’azione portata avanti: oltre 153 miliardi già ottenuti grazie al raggiungimento di centinaia di obiettivi, mentre ulteriori risorse sono in arrivo con le prossime richieste di pagamento. Le sciagure invocate dalle opposizioni che vogliono un’Italia in difficoltà non trovano riscontro nella realtà. Al contrario, siamo tra i Paesi europei più avanzati nell’attuazione del Piano, un risultato che testimonia la serietà del lavoro svolto dal governo guidato da Giorgia Meloni e dai ministri competenti. Le revisioni apportate nel tempo si sono rivelate fondamentali per rendere il Piano più efficace e coerente con le esigenze reali del Paese. La responsabilità e il pragmatismo si confermano i punti cardinali del lavoro del governo Meloni svolto in sinergia col ministro Foti, che ci stanno facendo raggiungere risultati solidi, duraturi e all’altezza delle sfide europee.” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Un passo concreto e decisivo per accelerare gli investimenti, rafforzare la crescita e garantire che l’Italia rispetti gli impegni europei, trasformandoli in opportunità reali per cittadini, imprese e territori. Tra le misure più rilevanti: procedure più rapide e strumenti operativi per evitare ritardi e garantire il pieno utilizzo delle risorse; rafforzamento delle infrastrutture, in particolare ferroviarie e idriche, strategiche per la competitività del Paese e la sicurezza dei territori; sostegno al sistema produttivo e alla transizione 4.0, con incentivi per innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale; investimenti su istruzione, università e ricerca, con interventi su alloggi universitari, formazione e reclutamento, per valorizzare i giovani e il capitale umano; digitalizzazione e modernizzazione della giustizia, fondamentale per rendere il sistema più efficiente e vicino ai cittadini”, afferma Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia.