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Polizia Locale: onore a Imprezzabile, Italia non dimentica suo sacrificio

“Ho appreso con profondo dolore della morte dell’agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, che ha perso la vita mentre era in servizio, durante un inseguimento. A nome del Governo italiano esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri. L’Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Onore a Francesco, servitore dello Stato. Che la terra ti sia lieve”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Esprimo sentita vicinanza alla famiglia e ai colleghi. Il tragico evento ci ricorda la professionalità e il sacrifico degli uomini e delle donne in divisa che ogni giorno mettono la collettività davanti a loro stessi”, afferma il sottosegretario alla Giustizia, senatore e responsabile del dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.
“Mi auguro che si riesca nel più breve tempo possibile ad assicurare alla giustizia chi ha forzato il posto di blocco violando la legge e uccidendo Francesco. Non possono esserci attenuanti”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

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