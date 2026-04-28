Polizia Locale: riforma coraggiosa rafforza sicurezza cittadini

“I termini previsti per il testo della riforma della Polizia Locale sono stati rispettati, infatti il provvedimento è in aula. Avevamo promesso che sarebbe accaduto entro aprile e con approvazione entro maggio e così è stato. Con la conclusione della discussione generale, avvenuta oggi, facciamo un altro passo in avanti in un passaggio storico per una riforma attesa da tempo da tutto il corpo della Polizia Locale e che in passato era stata oggetto di continui rinvii e interruzioni.

Grazie al governo Meloni, a Fratelli d’Italia e a tutta la maggioranza, non solo rispettiamo l’impegno di dare una prospettiva di riforma ma siamo nei tempi per garantire i decreti attuativi entro la legislatura. Il disegno di legge delega infatti prevede l’attuazione della delega entro i 12 mesi dall’approvazione del provvedimento da entrambi i rami del parlamento. Il dialogo con tutte le forze della Locale prosegue: abbiamo aperto un varco fondamentale per garantire a questo Corpo quella dignità legislativa che gli agenti si sono già ampiamente conquistati sul campo”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e relatrice del provvedimento.