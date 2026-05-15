Polizia Locale: sì della Camera a riforma attesa da decenni

“Con il governo Meloni, la riforma della polizia locale si fa. Non siamo come chi ci ha preceduto: il ministro Lamorgese aveva stravolto un provvedimento votato all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali e la sua maggioranza che oggi rappresenta l’opposizione non aveva battuto colpo lasciando cadere ogni speranza nell’oblio. Con il governo Meloni e il ministro Piantedosi, invece, impegnandoci ad un ascolto costante, diamo delega al governo con un testo migliorato e garantendo per la prima volta che venissero recepite istanze di sempre.

Una sezione esclusiva e distinta dagli amministrativi nel contratto collettivo, con contrattazione separata, la definizione delle funzioni, l’intervento in materia assistenziale, l’equiparazione con le vittime del dovere, l’accesso al Ced e quindi allo Sdi, il superamento dei limiti spazio temporali per l’uso dell’arma, una formazione interregionale che consenta uniformità al corpo al pari di altre Forze: queste sono richieste che venivano dalla polizia locale e a cui solo noi abbiamo dato risposta. Il voto di oggi scrive una nuova pagina. Ora l’obiettivo è coinvolgere le associazioni della locale nella discussione della sezione del contratto che li riguarderà, finalmente, nell’ambito di una riforma che intendiamo portare a termine entro la legislatura”. Lo dichiara il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, relatrice del provvedimento sulla riforma della polizia locale.