Polizia Penitenziaria: concorso per medici segna svolta storica

“Con la pubblicazione del bando del primo concorso per 35 medici della Polizia Penitenziaria realizziamo una svolta storica e saniamo finalmente un gap atavico rispetto alle altre Forze dell’Ordine. L’ingresso di queste nuove professionalità consentirà concorsi più rapidi, procedure più efficienti e soprattutto una sensibile riduzione dei tempi di attesa per le commissioni e le visite mediche di verifica. Ancora una volta il governo Meloni dimostra con i fatti la propria attenzione verso i baschi azzurri, colonna portante della sicurezza nazionale.” Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.