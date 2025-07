Polizia Penitenziaria: più risorse e tutele, prosegue impegno governo Meloni

“Oggi al Ministero della Giustizia abbiamo firmato l’accordo FESI 2025 della Polizia Penitenziaria: un altro passo concreto nel riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dal personale di Polizia Penitenziaria e che prevede un aumento di oltre 1 milione di euro rispetto al 2024.

Tra le principali novità: l’aumento dell’importo per i turni pomeridiani; bonus fino a 700 euro per chi garantisce continuità nei reparti di media sicurezza, per i comandanti e per il personale impegnato nei servizi di tutela e scorta; nuove indennità per gli interventi operativi di GIO e GIR, in aggiunta a quelle già previste nei Piani Operativi Regionali.

È stata inoltre introdotta una nuova indennità giornaliera di 3 euro per chi svolge temporaneamente funzioni di comando. Viene infine rafforzata la contrattazione decentrata, con un aumento di risorse pari a circa 300mila euro, insieme all’introduzione per la prima volta di un incentivo specifico per il reimpiego nel servizio di traduzione.

Con il governo Meloni prosegue il nostro impegno: più tutele, più riconoscimento e più attenzione a chi garantisce sicurezza, ordine e legalità lontano dai riflettori”. Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.