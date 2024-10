Ponte Morandi: bene ddl vittime incuria

“In concomitanza con la giornata di ricordo del disastro del Vajont è stato votato all’unanimità ieri, nella commissione Affari Costituzionali del Senato, l’iter del disegno di legge per il risarcimento delle vittime di eventi dannosi derivanti dall’incuria. Si tratta di un provvedimento che nasce in memoria della tragedia del Ponte Morandi e che rappresenta l’ottimo lavoro svolto dal governo Meloni. Abbiamo elaborato un testo unico che dimostra, con risultati concreti e la massima collaborazione dei gruppi, il sostegno dello Stato alle persone che hanno perso tragicamente i loro cari”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Ottimo lavoro svolto dalla commissione in sinergia con il governo che ha accolto l’istanza ritenendo importante e prioritario dare risposte concrete alle persone che hanno perso tragicamente i loro cari. Ringrazio il presidente Balboni, i gruppi politici, tutti i membri della commissione ed i primi firmatari dei disegni di legge che hanno accettato di lavorare alla sintesi di un testo unico. Ci auguriamo di portare presto in Aula il testo per l’approvazione definitiva”, afferma in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, relatrice del disegno di legge.