Ponte Morandi: via libera a risarcimenti vittime cedimenti infrastrutturali

“Bene che oggi si sia concluso, grazie ad un lavoro condiviso e solerte da parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, l’esame, in sede legislativa in commissione Ambiente alla Camera, della proposta di legge che prevede benefici per le vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali di rilievo nazionale. Si tratta di un provvedimento già approvato in prima lettura dal Senato che è stato condivisibilmente ritenuto dall’Esecutivo una misura di civilta’ sociale, oltre che giuridica. Le risorse previste rendono possibili benefici in favore delle vittime di eventi dannosi che hanno drammaticamente segnato la vita di intere comunità come nel caso del crollo del Ponte Morandi dell’agosto 2018, rappresentando una concreta attuazione da parte dello Stato del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti dei soggetti colpiti”. Lo dice Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente alla Camera.

“Con questa legge viene istituito un fondo presso il Ministero dei Trasporti da destinare ai familiari delle vittime e vengono previste delle borse di studio per gli orfani e i figli delle vittime. Ringrazio tutte le forze politiche che hanno votato compattamente questa pdl che oggi diventa legge dello Stato: oggi la politica ha dato un gran bel segnale al Paese”, aggiunge Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera e relatore del provvedimento.