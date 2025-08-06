Ponte sullo Stretto: giornata storica, spinta per l’Italia

“Il Ponte sullo Stretto sarà anche un simbolo ingegneristico di rilevanza globale, una dimostrazione della forza di volontà, della competenza tecnica dell’Italia che ha pochi paragoni. Crediamo in questa infrastruttura così come crediamo in tutte le infrastrutture che questa Nazione aspetta da decenni, che devono costituire l’ossatura per una Nazione capace di essere più veloce e più moderna. Fin dal nostro insediamento ci siamo posti degli obiettivi molto precisi: utilizzare gli investimenti pubblici come leva per lo sviluppo della Nazione, spendere le risorse bene, spenderle velocemente, evitare gli sprechi, evitare le inefficienze, realizzare quello che è necessario per l’Italia”.

Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.