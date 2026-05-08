Povertà: con governo Meloni toccato minimo storico

“I dati ufficiali Eurostat dicono che l’Italia, con il governo Meloni, ha toccato il minimo storico di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. Per Fratelli d’Italia è la conferma che dire basta all’assistenzialismo della sinistra per puntare su salario giusto e piano casa è la strada giusta”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Dal 2015 al 2025 in Italia oltre 4 milioni di persone sono uscite dalla condizione di rischio povertà o esclusione sociale. Un dato straordinario, certificato da Eurostat, che dimostra come il nostro Paese abbia saputo invertire una tendenza che sembrava irreversibile. E proprio con il governo Meloni il numero degli italiani a rischio povertà ha raggiunto i minimi storici.

Si tratta di un risultato ottenuto in uno scenario internazionale gravissimo, segnato prima dalla pandemia, poi dalla guerra in Ucraina, poi da quelle palestinese ed iraniana che hanno comportato una profonda crisi energetica e una nuova fiammata dell’inflazione. Nonostante tutto, il Governo non ha mai perso di vista la tenuta dei conti pubblici, elemento fondamentale per garantire stabilità economica e crescita duratura. Ridurre il debito significa pagare meno interessi e liberare più risorse da destinare a famiglie, imprese, lavoro e sviluppo.

Colpisce il confronto con altri grandi Paesi europei: nello stesso periodo, infatti, in Francia le persone a rischio povertà sono aumentate di oltre 2 milioni e in Germania di circa 1 milione e mezzo. Questo dimostra che la direzione intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta. Abbiamo scelto di sostenere chi crea lavoro e chi lavora pagando le tasse, invece di inseguire la logica dei bonus a pioggia. Una scelta che ha favorito l’emersione del sommerso, rafforzato il tessuto produttivo e creato le condizioni per aumentare l’occupazione e ridurre la disoccupazione, che oggi è ai minimi storici. Questi numeri raccontano un’Italia più forte e più credibile, che cresce attraverso il lavoro, la responsabilità e una politica economica seria”., afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.