Premierato: Conte e M5S disposti a governare con chiunque

“E’ davvero ridicolo che Giuseppe Conte accusi il presidente Meloni di aver ingannato gli italiani, colpevole a suo avviso di volere che siano i cittadini ad eleggere il Presidente del Consiglio. La proposta di modifica costituzionale all’esame del Senato è da sempre uno degli obiettivi principali dell’azione politica di Fratelli d’Italia e ha come unico obiettivo quello di fornire stabilità all’azione del Governo, fondamentale per consolidare la fiducia degli investitori internazionali e garantire la crescita e lo sviluppo economico della Nazione. La scomposta reazione di Conte mette a nudo il suo àmbito obiettivo di governare con chiunque sia a disposizione attraverso accordi e intrighi inspiegabili agli elettori. Ben presto infatti lo slogan populista del M5S delle origini ‘uno vale uno’ si e’ trasformato in ‘uno vale l’altro’. Per Fratelli d’Italia e per il centrodestra la credibilità e la coerenza vengono prima di tutto. Per questa ragione, essendo da sempre contro ai giochi e agli intrighi di Palazzo, vogliamo che siano i cittadini a scegliere da chi essere governati e non altri”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.