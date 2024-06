Premierato: Crediamo nella volontà del popolo sovrano

“L’Italia ha un problema di stabilità, che ci portiamo dietro dalla notte dei tempi e che ha un costo: secondo i dati del Sole 24 Ore ha raggiunto 265 miliardi”.

Lo dichiara in Aula del Senato, in dichiarazione di voto sul premierato, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

“Noi il problema della stabilità ci siamo proposti di risolverlo, assumendoci dei rischi, ma non voltiamo le spalle ai cittadini”, prosegue il parlamentare di FdI. “Le argomentazioni usate dall’opposizione nel corso del dibattito – osserva ancora – sono soprattutto un’offesa al popolo italiano: sostenere che gli italiani siano abbastanza intelligenti per votare un sindaco, per pagare le tasse ma non per scegliere il presidente del Consiglio, che invece dovrebbe essere eletto dai parlamentari, è un’offesa. Noi – conclude Lisei – crederemo sempre nella volontà del popolo sovrano”.