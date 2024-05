Premierato: ostruzionismo sinistra mostra distanza da paese reale

“Più di tremila emendamenti, interventi ripetitivi di ogni senatore su ogni documento, interventi fintamente in dissenso: tutti strumenti classici di un ostruzionismo estremo, legittimo ma esemplificativo della distanza delle opposizioni, in particolare della sinistra e dei cinque stelle, dalle necessità e dalle priorità degli italiani.

In questo anno e mezzo mai abbiamo visto una opposizione così forte ed è stucchevole che questa sia stata messa in campo ad esempio oggi per difendere un istituto come quello dei senatori a vita e più in generale su una riforma costituzionale che vuole avvicinare le istituzioni ai cittadini che finalmente potranno votare direttamente il presidente del Consiglio, evitando che vengano decisi nel palazzo governi lontani dall’espressione del voto come accaduto in anni recenti. Prendiamo atto che la priorità delle opposizioni è respingere le riforme costituzionali e la modernizzazione delle istituzioni, e anche di queste priorità lasciamo volentieri il giudizio ai cittadini italiani come è giusto che sia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.