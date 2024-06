Premierato: riforma storica che darà stabilità alla Nazione

“La riforma sul Premierato passa in Senato. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Con il voto favorevole del Senato alla riforma del premierato, siamo più vicini alla realizzazione di un cambiamento storico che darà stabilità alla nostra Nazione. Quella del premierato è la madre di tutte le riforme, garantirà stabilità economica e credibilità all’Italia- troppo spesso penalizzata dai repentini cambiamenti politici e, dunque, dall’assenza di una programmazione lungimirante- ma soprattutto ci darà la garanzia di una riforma da tanto attesa e che continuerà il suo percorso alla Camera con un unico obiettivo: far decidere al popolo da chi vuole essere governato e non dai salotti”, aggiunge Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Oggi, con l’ok del Senato alla riforma costituzionale del premierato, diciamo basta ai giochi di palazzo. Basta ai governi tecnici. Basta a manovre oscure messe in piedi alle spalle dei cittadini. Oggi costruiamo un’Italia diversa in cui il popolo torna veramente sovrano e in grado di scegliere da chi essere governato. Rafforziamo la democrazia e conferiamo maggiore stabilità all’esecutivo. I cittadini italiani gradiranno quanto sta facendo il governo Meloni, perché sono proprio loro la stella polare della nostra azione”, conclude in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.