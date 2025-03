Prodi: silenzio assoluto della sinistra, verità scomoda ignorata

“Dopo la diffusione del video nel quale si vede in modo evidente che Romano Prodi ha anche tirato i capelli dell’inviata di Rete4, l’ex leader dell’Ulivo, così come Fausto Bertinotti che vorrebbe lanciare un oggetto al presidente Meloni, dovrebbero fare una cosa soltanto: chiedere scusa. E invece il loro silenzio, così come il silenzio delle femministe di sinistra, rende i due fatti ancora più inaccettabili. Attendiamo fiduciosi una parola di condanna da parte delle donne dem”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, responsabile nazionale nel partito del Dipartimento Pari Opportunità.

“Le bugie hanno le gambe corte. Il video mandato in onda ieri sera su Rete4 non lascia più adito a dubbi: non solo Romano Prodi si è rivolto in maniera maleducata nei confronti della giornalista ‘rea’ di averle posto una domanda sul Manifesto di Ventotene, ma le ha anche tirato i capelli a mo’ di ammonimento. Un fatto grave, reso oltremodo grave dall’assenza di scuse da parte di Prodi e dal silenzio complice delle donne del Pd, il cui femminismo evidentemente si accende soltanto a fasi alterne. E questo lo si evince anche dall’omertà mostrata dalle dem nei confronti di Fausto Bertinotti, che pochi giorni fa, nonostante l’ormai diffusa sensibilità sul tema della violenza sulle donne, ha ammesso che avrebbe scagliato un oggetto contro il presidente Meloni. Una vergogna”, afferma in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, vicepresidente della commissione Femminicidio.