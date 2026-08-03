Professioni: riforma modernizza ordinamenti di 15 categorie

“Le professioni non sono una corporazione da difendere, ma una funzione da riconoscere e valorizzare. Tra il cittadino e lo Stato, tra l’impresa e il mercato, c’è un corpo intermedio che garantisce fiducia: un professionista che risponde non solo al proprio cliente, ma a una comunità, a regole condivise, a una responsabilità pubblica. Le quindici categorie interessate contano circa 700.000 iscritti agli albi, in un quadro segnato dall’invecchiamento della popolazione professionale e da persistenti divari di genere e territoriali.

Modernizzare l’ordinamento delle professioni significa riconoscere la loro funzione di corpi vivi della nostra economia dei servizi e, insieme, restituire ai nostri giovani una ragione per crederci”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini, componente della commissione Lavoro.