Province: bene ripristino fondi. Governo attento ai territori

“Sono molto soddisfatto di apprendere che il Mit ha espresso piena disponibilità a ripristinare le vecchie risorse per le Province per l’anno 2025 in fase di conversione del decreto infrastrutture. Tali somme erano state tagliate dal decreto milleproroghe e, adesso, grazie all’impegno del governo e soprattutto al costante confronti tra le parti, saranno ripristinate per essere utilizzate nella manutenzione delle strade”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.

“Un segnale importante che conferma l’attenzione del governo Meloni verso i territori e le loro esigenze concrete. Il loro reintegro è frutto di un lavoro sinergico tra Parlamento e Governo, a dimostrazione della capacità di ascolto e della volontà politica di risolvere criticità reali. Continueremo a lavorare per assicurare che ogni territorio abbia gli strumenti necessari per crescere e offrire servizi adeguati alla propria comunità”, aggiunge Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.

“Il ripristino dei fondi destinati alle Province per il 2025 è un’ottima notizia e la conferma dell’attenzione che il governo Meloni riserva ai territori. Per la nostra Regione e per i cittadini marchigiani un’efficiente viabilità rappresenta un’assoluta priorità, ringrazio il Ministero delle Infrastrutture per aver provveduto a ripristinare risorse preziose al raggiungimento di questo obiettivo”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatrice regionale delle Marche per il partito.