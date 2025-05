Pubblica Amministrazione: governo fa funzionare l’Italia

“È la terza volta in questa legislatura che il governo interviene con provvedimenti mirati alla Pubblica Amministrazione. Dopo anni di mance per non lavorare, si interviene con coerenza per far funzionare lo Stato. Guardare a una amministrazione pubblica efficiente è uno dei segnali di un governo che persegue nei fatti e non parole la legalità, un governo che mira a far funzionare il Paese, in ogni sua parte e senza differenze di latitudine.

Un primo e significativo passo nel cambio di paradigma è stato fatto consentendo agli amministratori di superare la paura della firma che per anni ha rappresentato anche l’alibi per sospendere o, peggio, non assumere decisioni. In tal senso con questo provvedimento si vanno ad affrontare situazioni specifiche atte a migliorare i servizi e liberare risorse con il conseguente risultato di fornire prestazioni efficienti ed efficaci. A chi in questi anni ha svilito e portato avanti la propaganda denigratoria ai danni della Nazione rispondiamo ancora con le azioni concrete”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze a Palazzo Madama.