Pubblica Amministrazione: riforma valorizza efficienza e merito

“Il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi si inserisce in una strategia complessiva del governo Meloni nella riorganizzazione dello Stato. C’è l’impegno a battersi contro la burocrazia inutile che non produce risultati. Noi introduciamo, invece, meccanismi che valorizzano la meritocrazia nella pubblica amministrazione, poniamo attenzione alla carriera dirigenziale, superiamo il livellamento verso il basso restando orgogliosamente contrari a logiche che ricordano il ‘6 politico’.

Se il merito non viene riconosciuto, i meritevoli perdono entusiasmo e la Pa perde le sue eccellenze e le sue qualità. Lavoriamo per valorizzare i tanti talenti della Pa, oggetto di tre rinnovi contrattuali in questa legislatura. L’obiettivo è avvicinare il comparto pubblico e quello privato, perché l’Italia può rialzarsi solo se questi due comparti dialogano e remano verso la stessa direzione. Il nostro governo ha fatto tante cose, ma il suo operato non sarebbe completo se non si attuassero norme per una pubblica amministrazione più efficiente e meritocratica per rendere l’Italia più moderna e competitiva”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, presidente della commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.