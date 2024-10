Rai: auguri di buon lavoro a Ad Rossi

“Formulo i migliori auguri al neo amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi a nome mio e del gruppo parlamentare che ho l’onore di rappresentare. Una persona preparata ed esperta che sono certo saprà interpretare al meglio il ruolo che le è stato conferito. C’è bisogno di una tv di Stato che sappia parlare a tutti gli italiani e rappresentare tutte le sensibilità presenti nella società. E’ una sfida importante che il nuovo corso della Rai saprà intraprendere nel solco di quella pluralità che guida il nostro agire politico”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“L’elezione di Giampaolo Rossi quale nuovo amministratore delegato della Rai, rappresenta un importante tassello nel percorso per rendere il servizio pubblico radiotelevisivo all’altezza della rapida evoluzione della tecnologia e dei linguaggi comunicativi. Con la sua esperienza e il determinante valore aggiunto della sua cultura televisiva, Giampaolo Rossi, a cui invio i migliori auguri di buon lavoro, saprà ben guidare la Rai in questo cammino, per consentire alla Tv pubblica di confermarsi quale protagonista della vita culturale e sociale dell’Italia”, aggiunge l’europarlamentare di FdI-Ecr, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.