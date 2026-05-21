Rai: bilancio positivo è successo dirigenza, smentita narrazione sinistra

“L’approvazione del progetto di bilancio 2025 della Rai, con un risultato positivo che non si registrava dal 2017, è l’ennesimo schiaffo a una sinistra sempre pronta a tifare per il declino dell’Italia. E’ evidente che questo è l’ennesimo successo di una dirigenza che ha risanato i conti e riportato finalmente il pluralismo nell’azienda. E’ un risultato che smentisce la propaganda della sinistra e una narrazione strumentale creata dai suoi house organ. La verità è che con il centrodestra la Rai ha voltato pagina, sta meglio ed è in salute, specchio di un Paese che è tornato a crescere, a credere in se stesso e consapevole della propria forza e delle proprie capacità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai.

“La nuova governance della Rai, fortemente voluta da Fratelli d’Italia e dal centrodestra, ha prodotto un risultato che non si vedeva da quasi 10 anni. La tv di Stato ha approvato il progetto di bilancio e la rendicontazione di sostenibilità della Rai con un risultato consolidato dell’esercizio che può vantare finalmente un rendiconto positivo per 9,3 milioni di euro. Un traguardo importante, che testimonia l’oculatezza e la lungimiranza portata avanti dai vertici dell’azienda. Anche questa volta la sinistra ha sbagliato le sue profezie, contando su una propaganda che ha fatto acqua da tutte le parti. Grazie alla coalizione che governa l’Italia i risultati si vedono giorno dopo giorno e anche sulla tv di Stato, vera eccellenza culturale della Nazione, che finalmente, dopo troppi anni, può vantare i conti in ordine. Ci sembra una doverosa forma di rispetto verso i cittadini che pagano il canone”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione Vigilanza Rai.