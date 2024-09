Rai: buon lavoro ai nuovi consiglieri di amministrazione

“Con il voto di oggi si apre una nuova fase per il Servizio Pubblico, molto è il lavoro da fare per continuare a riportare equilibrio e pluralismo in un’azienda che per troppi anni è stata ostaggio dell’occupazione militare da parte della sinistra. Per questo desideriamo rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ai neoeletti. Non possiamo peró non mettere in evidenza come il Pd abbia preferito la strada dell’Aventino a quella della responsabilità nei confronti della prima azienda culturale italiana. È evidente che la Schlein ha scelto la Rai come campo di battaglia per regolare i conti con i suoi ormai ex alleati, mandando in frantumi il ‘campo largo’. Ma agli italiani delle beghe interne alla sinistra interessa davvero poco, quello che importa è che la Rai possa finalmente uscire dal lungo periodo di monopolio della sinistra”.

Lo dichiara in una nota i componenti di Fratelli d’Italia della commissione Vigilanza Rai.