Rai: dati Auditel confermano visione strategica direzione azienda

“I dati Auditel raggiunti nel mese di giugno dai canali Rai non solo testimoniano l’eccellenza della programmazione, ma anche il grande impegno e la dedizione di tutto il personale, dai dirigenti ai produttori, dagli autori ai tecnici. Il costante aumento degli ascolti è il riflesso diretto della qualità dei contenuti offerti, della capacità di innovazione e della sensibilità nel rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. È evidente che il lavoro di squadra e la visione strategica della direzione Rai hanno portato a un significativo rafforzamento della nostra posizione nel panorama televisivo italiano. In un contesto mediatico in continua evoluzione, Rai si distingue per la sua capacità di mantenere viva la tradizione e, al contempo, di esplorare nuovi orizzonti, offrendo programmi che spaziano dall’informazione all’intrattenimento, dalla cultura allo sport. Questi successi sono motivo di orgoglio per tutti noi e rappresentano uno stimolo a proseguire con determinazione su questa strada”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia componente della Commissione Vigilanza Rai, Luca Sbardella.