Rai: dati su elezioni francesi smontano la propaganda della sinistra

“Ancora una volta i dati smontano analiticamente e senza possibilità di appello, la propaganda della sinistra che in questi giorni non ha fatto che ripetere la solita cantilena di una Rai che avrebbe censurato i risultati delle elezioni francesi. Dalla lettera di risposta dell’Ad Rai alla Presidente Floridia si evince l’esatto contrario: nessuna emittente europea, al di là ovviamente delle tv francesi, ha dato così tanto spazio alle elezioni transalpine, superando addirittura la copertura data dal servizio pubblico alle presidenziali francesi del 2022, quando l’Ad era Fuortes e al governo c’erano anche PD e M5S. Per l’ennesima volta la sinistra va a sbattere contro il muro della realtà, dei dati che smontano una campagna mistificatoria e bugiarda”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Vigilanza Rai, Francesco Filini.

Con dati alla mano l’amministratore delegato Sergio ha smontato l’ennesima fake news, creata ad arte dalla sinistra, riguardo la mancata adeguata copertura informativa da parte della Rai delle elezioni francesi, ed in particolare della rete allnews Rainews24.

Aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente in Commissione Vigilanza Rai.