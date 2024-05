Rai: disponibili a confronto con nostri rappresentanti. Basta far perdere tempo a presidente Meloni

“Giorgia Meloni è stata il primo Presidente del Consiglio che ha dato disponibilità per un confronto con la principale forza politica di opposizione in vista di un importante appuntamento elettorale. Purtroppo, la Agcom ha fatto sue le argomentazioni di chi ha voluto impedire questo confronto. Fratelli d’Italia ne prende atto e conferma la disponibilità al confronto attraverso i propri rappresentanti politici, senza far perdere ulteriore tempo al Presidente del Consiglio”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.