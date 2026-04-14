Rai: ostruzionismo opposizioni impedisce ratifica presidente

“Ha ragione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è inaccettabile che alla Rai manchino ancora i propri organi amministrativi e la commissione Vigilanza non sia in grado di operare. L’ostruzionismo delle opposizioni alla ratifica del presidente della Rai, che l’Azienda ha già indicato, è la causa di questa anomalia. Ognuno si prenda le proprie responsabilità. E’ necessario che si dia subito alla Rai un Presidente. Le forze di maggioranza sono pronte al dialogo e invitano l’opposizione a dare seguito a quanto ha già deliberato il Cda. Non appena ciò accadrà si potrà tornare a un sereno e collaborativo lavoro anche in commissione di Vigilanza”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi moderati della commissione Vigilanza Rai.