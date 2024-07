Rai: post Cassini su Meloni carico di violenza ideologica

“Il post dell’autore Rai Riccardo Cassini contro la premier Meloni è a dir poco vergognoso, carico di livore ideologico. Ma quel che preoccupa è che questo linguaggio coinvolga spesso anche autori e giornalisti Rai. Siamo dinanzi a un gesto che non possiamo non considerare come violenza gratuita contro la premier, contro una donna che è in Cina con sua figlia al seguito. Mi auguro che da sinistra arrivino messaggi di condanna perché è evidente che questo clima non fa bene alla nostra Nazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, capogruppo in Commissione Vigilanza Rai.

“Il post di Riccardo Cassini, autore Rai della trasmissione Affari Tuoi, contro la premier Meloni è di cattivo gusto. Cassini scrive sui social, commentando il viaggio a Pechino del presidente del Consiglio: ‘La mamma dei fascisti è sempre in Cina’. Un commento vergognoso e di una violenza gratuita. Una battuta che non fa ridere, considerando la presenza di Ginevra, la figlia della premier, che certamente non merita tale brutalità. La deriva ideologica di alcuni autori e giornalisti del servizio pubblico è pericolosa e va fermata. Altro che Tele Meloni”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della commissione Vigilanza Rai.