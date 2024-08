Rai: presenteremo interrogazione per prevenire conseguenze dopo dichiarazioni Lilin

“Fratelli d’Italia presenterà una interrogazione parlamentare volta a prevenire ogni possibile conseguenza dopo le gravi dichiarazioni rese dal moldavo Nicolai Lilin, candidato nella lista “Pace, terra e dignità” di Michele Santoro alle recenti elezioni europee. Il predetto Lilin, infatti, ha attaccato duramente due giornalisti della Rai, rei – a suo avviso – di aver “invaso” il territorio russo nel corso dell’avanzata ucraina a Kursk per documentare quanto stava succedendo, prefigurando orridi scenari per gli stessi. Parole quelle di Lilin che mai vorremmo suonassero come profezie e che dovrebbero trovare unanime condanna da tutte le forze politiche. Non lasceremo che il lavoro di liberi professionisti e di giornalisti al servizio dell’informazione sia minato e/o condizionato da esternazioni, quali quelle di Lilin, che palesano scenari preoccupanti nel caso in cui non fossero frutto di torbide fantasie, ma volessero evocare il possibile ripetersi di vicende quali quello del letale avvelenamento con te al polonio-210 dell’ex spia russa Alexander Litvinenko”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.