Rai: Soldi certifica ennesima fake news della sinistra. Nessuna censura a Scurati

“Dopo l’audizione della presidente della Rai Marinella Soldi mi auguro che da sinistra si smetta di parlare di censura ad Antonio Scurati, e piuttosto ci si concentri su temi più importanti e significativi per gli italiani. Le parole della presidente sono state chiarissime nel dire che l’Azienda non ha pensato di coartare la libertà di pensiero ed espressione dello scrittore Scurati. Sono piuttosto ragioni di opportunità ed economiche che hanno impedito il suo intervento alla trasmissione di Serena Bortone. È l’ennesima fake news certificata della sinistra sulla Rai, peraltro smentita in un’audizione richiesta proprio dai loro rappresentanti. Della serie non c’è mai limite al peggio”.

Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.