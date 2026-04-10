Rai: solidarietà a Vespa, da Pd solita intolleranza

“Bisogna ringraziare Bruno Vespa per non aver accettato un’accusa ingiusta e lesiva di un professionista che è sempre stato equilibrato e super partes e indiscusso autore di dibattiti, anziché di monologhi a cui la sinistra purtroppo è abituata, salvo cercare di interrompere gli avversari. Ieri con la risposta alla volgarità di Provenzano, Vespa ha difeso non solo i professionisti ma il pluralismo e lo stesso Servizio pubblico.

La sinistra si proclama paladina della libertà di stampa, ma poi usa il manganello mediatico contro chiunque non si pieghi al loro pensiero unico e alla loro arroganza nell’imporsi nel dibattito. L’epoca dei diktat è finita, non siamo ai metodi di Telekabul: il Servizio Pubblico non è una proprietà privata di un Pd che deve ancora esercitarsi a rispettare avversari ma anche giornalisti e professionisti”. conclude il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.