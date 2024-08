Rai: solidarietà e vicinanza a inviati espulsi da Venezuela

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al giornalista italiano della Rai Marco Bariletti e al suo cameraman Ivo Bonito espulsi dal governo del Venezuela, e ci attendiamo la condanna unanime di tutte le forze politiche contro questa vergognosa censura alla stampa ad opera del regime comunista di Caracas. Nicolas Maduro da anni tiene in ostaggio il Venezuela e in questi giorni il regime, dopo aver celebrato le elezioni presidenziali su cui aleggia il pesante sospetto di brogli, sta mostrando il suo volto feroce tra repressioni, schieramento di militari per reprimere il dissenso e, adesso, espulsioni di giornalisti. Seguiamo, quindi, con apprensione quanto sta accadendo in Venezuela, dove insiste un’importante comunità di nostri connazionali e con cui ci sono storici legami di solidarietà e amicizia, e auspichiamo che quanto prima la libertà e il rispetto dei diritti possano ritornare a prevalere sull’autocrazia illiberale comunista”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai