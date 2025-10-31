Rai: storica sentenza Consulta mette fine a monopolio sindacale

“Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali spetta non soltanto alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi. Questa sentenza storica in particolare per la Rai segna la rottura di una cappa imposta dalla sinistra, che aveva creato un monopolio sindacale. Oggi viene inaugurata una nuova stagione all’insegna del pluralismo e della libertà, che va di pari passo con un Rai che ha volta pagine e ha finalmente rotto con il passato”. Lo dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Vigilanza Rai.